За добу росіяни не дорахувалися 40 артилерійських систем та 890 загарбників
За добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів, знищили 40 артилерійських систем та 37 одиниць бронетехніки загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 8 квітня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 448 400 (+890) осіб;
- танків ‒ 7087 (+13);
- бойових броньованих машин ‒ 13 575 (+24);
- артилерійських систем ‒ 11 356 (+40);
- РСЗВ ‒ 1039 (+3);
- засобів ППО ‒ 751 (+2);
- літаків ‒ 347 (+0);
- гелікоптерів ‒ 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8996 (+40);
- крилатих ракет ‒ 2065 (+1);
- кораблів / катерів ‒ 26 (+0);
- підводних човнів ‒ 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 15 110 (+39);
- спеціальної техніки ‒ 1867 (+3).
- Упродовж березня Сили оборони знищили 976 російських артсистем – це рекордна кількість.
- Українські захисники збили 17 з 24 дронів-камікадзе типу Shahed та ракету Х-59, котрими російські окупанти атакували вночі.
Сили оборони півдня повідомили про збиття сімох дронів у їх зоні відповідальності, є влучання в Одеському районі та пошкодження, також уламки збитого безпілотника пошкодили автозаправну станцію. Постраждалих немає.
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