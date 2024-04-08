За добу росіяни не дорахувалися 40 артилерійських систем та 890 загарбників

Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів, знищили 40 артилерійських систем та 37 одиниць бронетехніки загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Загальні бойові втрати росіян на 8 квітня орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 448 400 (+890) осіб;

- танків ‒ 7087 (+13);

- бойових броньованих машин ‒ 13 575 (+24);

- артилерійських систем ‒ 11 356 (+40);

- РСЗВ ‒ 1039 (+3);

- засобів ППО ‒ 751 (+2);

- літаків ‒ 347 (+0);

- гелікоптерів ‒ 325 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8996 (+40);

- крилатих ракет ‒ 2065 (+1);

- кораблів / катерів ‒ 26 (+0);

- підводних човнів ‒ 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 15 110 (+39);

- спеціальної техніки ‒ 1867 (+3).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Упродовж березня Сили оборони знищили 976 російських артсистем – це рекордна кількість.

Українські захисники збили 17 з 24 дронів-камікадзе типу Shahed та ракету Х-59, котрими російські окупанти атакували вночі.

Сили оборони півдня повідомили про збиття сімох дронів у їх зоні відповідальності, є влучання в Одеському районі та пошкодження, також уламки збитого безпілотника пошкодили автозаправну станцію. Постраждалих немає.

Читайте також: Головком: РФ використовувала у шість разів більше снарядів, ми місцями вирівняли за артилерією