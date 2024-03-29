Головком: РФ використовувала у шість разів більше снарядів, ми місцями вирівняли за артилерією
Олександр Сирський (Фото: Telegram головкома)

Ще декілька днів тому перевага росіян по випущених боєприпасах становила шість до одного, але на певних ділянках фронту українським захисникам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії – це одразу позначилося на обстановці в цілому. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Укрінформ.

За його словами, досвід минулих місяців і тижнів свідчить, що окупанти значно наростили активність авіації, застосовують керовані авіабомби, які руйнують українські позиції, а також ведуть щільний артилерійський та мінометний вогонь.

Ще кілька днів тому перевага загарбників у випущених боєприпасах мала співвідношення близько шість до одного, зауважив військовий.

"Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є. Крім того, ми максимально використовуємо перевагу в засобах безпілотної авіації. Хоча ворог намагається нас наздогнати у цьому ефективному виді зброї", – пояснив головком.

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Сирський повідомив, що на певних ділянках фронту Силам оборони вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії – і це одразу позначилося на обстановці в цілому.

Він зауважив, що українські артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту.

"Ворог щодобово не лише має значні втрати у живій силі та техніці, зокрема в артилерійських системах, – він ніколи й ніде не може почуватися у безпеці, також на тимчасово окупованих територіях України. Це важливий психологічний фактор. Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати", – підсумував він.

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  • Сирський назвав мету Сил оборони: не допустити втрат території, максимально виснажити окупантів та завдати їм втрат, а також підготувати свої резерви для проведення наступальних дій.
  • Головком заявив, що останнім часом кількість повернутих Силами оборони позицій перевищує кількість втрачених.
  • За його словами, командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян – раніше лунала цифра в 500 000 осіб.

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