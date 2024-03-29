Головком: РФ використовувала у шість разів більше снарядів, ми місцями вирівняли за артилерією

Сили оборони використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту, зауважив Сирський

Олександр Сирський (Фото: Telegram головкома)

Ще декілька днів тому перевага росіян по випущених боєприпасах становила шість до одного, але на певних ділянках фронту українським захисникам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії – це одразу позначилося на обстановці в цілому. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Укрінформ.

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За його словами, досвід минулих місяців і тижнів свідчить, що окупанти значно наростили активність авіації, застосовують керовані авіабомби, які руйнують українські позиції, а також ведуть щільний артилерійський та мінометний вогонь.

Ще кілька днів тому перевага загарбників у випущених боєприпасах мала співвідношення близько шість до одного, зауважив військовий.

"Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є. Крім того, ми максимально використовуємо перевагу в засобах безпілотної авіації. Хоча ворог намагається нас наздогнати у цьому ефективному виді зброї", – пояснив головком.

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Сирський повідомив, що на певних ділянках фронту Силам оборони вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії – і це одразу позначилося на обстановці в цілому.

Він зауважив, що українські артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту.

"Ворог щодобово не лише має значні втрати у живій силі та техніці, зокрема в артилерійських системах, – він ніколи й ніде не може почуватися у безпеці, також на тимчасово окупованих територіях України. Це важливий психологічний фактор. Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати", – підсумував він.

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Сирський назвав мету Сил оборони: не допустити втрат території, максимально виснажити окупантів та завдати їм втрат, а також підготувати свої резерви для проведення наступальних дій.

Головком заявив, що останнім часом кількість повернутих Силами оборони позицій перевищує кількість втрачених.

За його словами, командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян – раніше лунала цифра в 500 000 осіб.

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