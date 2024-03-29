Кількість повернутих Силами оборони позицій перевищує кількість втрачених – Сирський

Головком ЗСУ зазначив, що росіянам не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках

Олександр Сирський (Фото: Telegram)

Останнім часом кількість повернутих Силами оборони позицій перевищує кількість втрачених. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю виданню Укрінформ.

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Сирський наголосив, що ЗСУ не тільки стоять в обороні, а й кожного дня на різних напрямках просуваються вперед.

"Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених", – заявив він.

Головком зазначив, що ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках.

"Його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", – підкреслив він.

Він додав, що ситуація на фронті справді складна, проте на фронті вона й не буває іншою й кожного дня вимагає від українських військових максимального напруження сил.

13 березня 2024 року головком ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

27 березня ЗСУ вдалося трохи знизити динаміку наступальних дій ворога на Авдіївському напрямку.

Того ж дня офіцер 3 ОШБр заявив, що росіяни навчаються в української армії, а тому не варто їх недооцінювати.

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