Авдіївський напрямок. Армія Росії намагається просуватися в районі Семенівки – 3 ОШБр

У 3 ОШБр зазначили, що ситуація залишається складною через те, що в росіян залишається можливість проводити заміну на новіші й свіжі підрозділи

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

На Авдіївському напрямку російська армія намагається просуватися в районі Семенівки. Ситуація на напрямку залишається складною. Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у телемарафоні.

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За словами військового, українським Силам оборони вдалося змусити росіян втратити наступальний потенціал. Жорін зауважив, що ця можливість використовувати власні ресурси "створює умови, за яких ворогу вдається досі втілювати спроби й намагання щодо просування вперед".

"Здебільшого в районі населеного пункту Семенівка", — сказав він.

Жорін зазначив, що першочергово ситуація залишається складною через те, що в росіян залишається можливість проводити заміну на новіші й свіжі підрозділи.

"Тобто вводити у бій свіжі й нові поповнення бригад", — пояснив він.

Мапа: Deepstate

13 березня 2024 року головком ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

27 березня ЗСУ вдалося трохи знизити динаміку наступальних дій ворога на Авдіївському напрямку.

Того ж дня Офіцер 3 ОШБр заявив, що росіяни навчаються в української армії, а тому не варто їх недооцінювати.

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