Авдеевское направление. Армия России пытается продвигаться в районе Семеновки – 3 ОШБр

В 3 ОШБр отметили, что ситуация остается сложной из-за того, что у россиян есть возможность производить замену на более новые и свежие подразделения

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

На Авдеевском направлении российская армия пытается продвигаться в районе Семеновки. Ситуация на направлении остается сложной. Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в телемарафоне.

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По словам военного, украинским Силам обороны удалось заставить россиян потерять наступательный потенциал. Жорин отметил, что эта возможность использовать собственные ресурсы "создает условия, при которых врагу удается до сих пор воплощать попытки и попытки по продвижению вперед".

"В основном в районе населенного пункта Семеновка", – сказал он.

Жорин отметил, что в первую очередь ситуация остается сложной из-за того, что у россиян остается возможность проводить замену на более новые и свежие подразделения.

"То есть, вводить в бой свежие и новые пополнения бригад", – пояснил он.

Карта: Deepstate

13 марта 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

27 марта ВСУ удалось снизить динамику наступательных действий врага на Авдеевском направлении.

В тот же день Офицер 3 ОШБр заявил, что россияне учатся в украинской армии, а потому не стоит их недооценивать.

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