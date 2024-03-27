Офицер 3 штурмовой: Россияне учатся у нас, теперь это уже не буряты из глухих провинций

Военный сказал, что у россиян на одного украинского бойца есть по 10 дронов

Российский солдат в разрушенной Авдеевке (Фото: ресурс оккупантов)

Офицер 3 отдельной штурмовой бригады по имени Иван заявил итальянскому изданию Corriere, что россияне учатся у украинской армии, а поэтому не стоит их недооценивать.

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По его словам, россияне угрожают Украине на участке в 2000 км от границы с Беларусью и до Черного моря, но наступают только на линии в 400 км.

"Но их ни в коем случае нельзя недооценивать, они учатся у нас. Два года назад это были невежественные буряты из глухих провинций, "пушечное мясо", — сказал Иван.

Он отметил, что россияне учатся на ошибках прошлого — украинской артиллерии не хватает снарядов, а враг этим пользуется и атакует малыми группами в 5-20 человек.

"Научились рассредоточиваться, чтобы ограничить потери, и они очень хорошо умеют пользоваться дронами, государственные компании России строят их серийно. У нас есть дрон на десять штук, они пока самодельные, адаптированные волонтерами. Но у россиян на каждого нашего солдата есть по десять дронов", — заявил офицер.

Военный подчеркнул, что еще одной проблемой являются управляемые авиационные бомбы и нехватка фронтовой противовоздушной обороны.

19 декабря 2023 года президент Зеленский сказал, что Украина планирует выпустить миллион дронов в 2024-м.

11 февраля вице-премьер Федоров заявил, что Украина уже догнала Россию по количеству дальних дронов-камикадзе.

25 февраля Федоров подтвердил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона беспилотников в год.

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