В 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона БпЛА – Федоров

Михаил Федоров (Фото: LIGA.net)

В 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона дронов в год. Об этом на форуме "Украина. 2024 год" сообщил министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров.

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"В конце прошлого года президент Зеленский объявил план, что в этом году будет произведено более миллиона дронов. Сейчас вся правительственная команда работает над этим, и в январе и в феврале происходило активное заключение контрактов. Уже сотни тысяч БПЛА законтрактованы, и эта цель в этом году будет выполнена ", – сказал он.

По словам Федорова, только FVP-дронов в 2024 году будет больше миллиона. В общем и разведывательных самолетов, и ударных коптеров, и дронов-камикадзе, и морских дронов, и наземных платформ, и РЭБ в этом году министр обещает больше.

Кроме того, говорит глава Минцифры, 90% беспилотников, которые сейчас используют на поле боя – украинского производства.

19 декабря 2023 года Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Министр Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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