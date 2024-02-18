Два українські аналоги "Ланцетів" успішно пройшли тестування
Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе по типу російських "Ланцетів", розказав в інтерв'ю журналісту Іллі Кабачинському міністр цифровізації Михайло Федоров.
"Кілька днів тому ми тестували вироби по типу "Ланцет". Було чотири компанії, і два пройшли успішно. Був дощ, сніг, вітер, і в цих умовах два влучили в ціль. Один не злетів, бо не хотів втрачати борт, а четвертий не зміг, бо була проблема з камерою", – розказав він.
Міністр не зміг точно спрогнозувати, коли ці дрони підуть в серію, але, за його оцінкою, це питання кількох місяців.
"До тисяч важко дійти, але сотні можна виробляти через кілька місяців", – сказав Федоров.
Такі дрони керуються по відео, що дозволяє наводити та корегувати рух під час ураження. Окрім цього вони мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед ураженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном.
- "Ланцети" – один із найбільш ефективних безпілотників російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони переважно для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях.
- Збити цей БпЛА після того, як за наведенням "Орлана" він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо.
- У листопаді 2023 року стало відомо, що російські окупанти почали застосовувати на фронті нову версію дронів-камікадзе "Ланцет", які долають протикумулятивні решітки та антидронові сітки.