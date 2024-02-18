Два українські аналоги "Ланцетів" успішно пройшли тестування

Федоров прогнозує, що за кілька місяців Сили оборони отримають сотні дронів-камікадзе по типу російських "Ланцетів"

Фото: скриншот відео

Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе по типу російських "Ланцетів", розказав в інтерв'ю журналісту Іллі Кабачинському міністр цифровізації Михайло Федоров.

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"Кілька днів тому ми тестували вироби по типу "Ланцет". Було чотири компанії, і два пройшли успішно. Був дощ, сніг, вітер, і в цих умовах два влучили в ціль. Один не злетів, бо не хотів втрачати борт, а четвертий не зміг, бо була проблема з камерою", – розказав він.

Міністр не зміг точно спрогнозувати, коли ці дрони підуть в серію, але, за його оцінкою, це питання кількох місяців.

"До тисяч важко дійти, але сотні можна виробляти через кілька місяців", – сказав Федоров.

Такі дрони керуються по відео, що дозволяє наводити та корегувати рух під час ураження. Окрім цього вони мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед ураженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном.