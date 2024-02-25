У 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона БпЛА – Федоров

За словами міністра, 90% безпілотників, які зараз Україна використовує на полі бою – українського виробництва

Михайло Федоров (Фото: LIGA.net)

У 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона дронів на рік. Про це на форумі "Україна. 2024 рік" повідомив міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр Михайло Федоров.

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"Наприкінці минулого року президент Зеленський оголосив план, що цього року буде вироблено понад мільйон дронів. Зараз вся урядова команда працює над цим, і в січні та в лютому відбувалося активне укладання контрактів. Вже сотні тисяч БпЛА законтрактовані, і ця ціль цього року буде виконана", – сказав він.

За словами Федорова, тільки FVP-дронів у 2024 році буде більш як мільйон. Загалом і розвідувальних літаків, і ударних коптерів, і дронів-камікадзе, і морських дронів, і наземних платформ, і РЕБ цього року міністр обіцяє більше.

Крім того, каже глава Мінцифри, 90% безпілотників, які зараз українські військові використовують на полі бою – українського виробництва.

19 грудня 2023 року Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.

Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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