Офіцер 3 штурмової: Росіяни навчаються у нас, тепер це вже не буряти з глухих провінцій

Військовий сказав, що росіяни на одного українського бійця мають по 10 дронів

Російський солдат у зруйнованій Авдіївці (Фото: ресурс окупантів)

Офіцер 3 окремої штурмової бригади на ім'я Іван заявив італійському виданню Corriere, що росіяни навчаються в української армії, а тому не варто їх недооцінювати.

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За його словами, росіяни загрожують Україні на ділянці 2000 км від кордону з Білоруссю і до Чорного моря, але наступають лише на лінії 400 км.

"Але їх у жодному разі не можна недооцінювати, вони навчаються у нас. Два роки тому це були неосвічені буряти з глухих провінцій, "гарматне м'ясо", – сказав Іван.

Він зазначив, що росіяни навчаються на помилках минулого — українській артилерії не вистачає снарядів, а ворог цим користується та атакує малими групами у 5-20 осіб.

"Навчилися розосереджуватися, щоб обмежити втрати, і вони дуже добре вміють користуватися дронами, державні компанії Росії будують їх серійно. У нас є дрон на десять штук, вони поки що саморобні, адаптовані волонтерами. Але у росіян на кожного нашого солдата є по десять дронів", – заявив офіцер.

Військовий наголосив, що ще однією проблемою є керовані авіаційні бомби та нестача фронтової протиповітряної оборони.

19 грудня 2023 року президент Зеленський сказав, що Україна планує випустити мільйон дронів у 2024-му.

11 лютого віцепрем'єр Федоров заявив, що Україна вже наздогнала Росію за кількістю далеких дронів-камікадзе.

25 лютого Федоров підтвердив, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників на рік.

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