Голова Генштабу Естонії: РФ використовує більше безпілотників, прагне наростити виробництво

Полковник Ребо зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення оборонна промисловість РФ істотно збільшила виробництво

Дрон. Ілюстративне зображення (Фото: 71 окрема єгерська бригада ДШВ ЗСУ)

Російські війська навчилися використовувати більше безпілотників, а також країна-агресор докладає великих зусиль, прагнучи наростити виробництво БпЛА. Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії, полковник Ееро Ребо, цитує його слова видання ERR.

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Полковник зауважив, що Естонія бачить, що діяльність з експлуатації безпілотників "вже не є монополією України". На думку Ребо, той факт, що Україна завдала удару по російських нафтопереробних заводах, не матиме впливу на війну найближчим часом.

Полковник зазначив, що Росія докладає великих зусиль, прагнучи наростити виробництво дронів, водночас розвиваючи можливості для боротьби з українськими безпілотниками.

"Знаючи, як працює Російська Федерація, у її цивільного населення буде забрано все до останньої краплі пального, перш ніж танки перестануть торохтіти. Однак ми бачимо, що Російська Федерація заборонила експорт бензину", – зазначив він.

Ребо акцентував, що "було б цікаво подивитися, що використовується для проведення весняно-польових робіт", якщо такі обстріли триватимуть.

Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення оборонна промисловість РФ істотно збільшила виробництво. Однак, на думку Ребо, всю економіку неможливо перетворити на економіку воєнного часу.

Ребо додав, що прогрес російських військ залишається невеликим, тому що Україна добре діє в обороні. Однак він наголосив, що "це також правда, що сторона Росія має більше гармат, більше снарядів".