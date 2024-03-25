Глава Генштаба Эстонии: РФ использует больше дронов, стремится нарастить производство
Российские войска научились использовать больше беспилотников, а также страна-агрессор прилагает большие усилия, стремясь нарастить производство БпЛА. Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии, полковник Ээро Ребо, цитирует его слова издание ERR.
Полковник отметил, что Эстония видит, что деятельность по эксплуатации беспилотников "уже не является монополией Украины". По мнению Ребо, тот факт, что Украина нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, не будет иметь влияния на войну в ближайшее время.
Полковник отметил, что Россия прилагает большие усилия, стремясь нарастить производство дронов, одновременно развивая возможности для борьбы с украинскими беспилотниками.
"Зная, как работает Российская Федерация, у ее гражданского населения будет забрано все до последней капли горючего, прежде чем танки перестанут тарахтеть. Однако мы видим, что Российская Федерация запретила экспорт бензина", – отметил он.
Ребо акцентировал, что "было бы интересно посмотреть, что используется для проведения весенне-полевых работ", если такие обстрелы будут продолжаться.
Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения оборонная промышленность РФ существенно увеличила производство. Однако, по мнению Ребо, всю экономику невозможно превратить в экономику военного времени.
Ребо добавил, что прогресс российских войск остается небольшим, потому что Украина хорошо действует в обороне. Однако, он подчеркнул, что "это также правда, что сторона Россия имеет больше пушек, больше снарядов.
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