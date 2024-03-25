Подготовка новых Sea Baby и сверхсекретных операций. СБУ рассказала о планах на 2024 год
Sea Baby 2024 года (Фото: Пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины готовит новые спецоперации на 2024 год, в том числе с использованием новых надводных дронов Sea Baby. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовых структурах.

По словам собеседника, глава СБУ Василий Малюк обещает "сюрпризы" для России.

К примеру, к выполнению боевых задач на море готовятся 35 дронов Sea Baby, на которые донатили все украинцы. СБУ уже показала первый дрон из этой партии, получивший название "Авдеевка".

Кроме того, в Службе безопасности Украины готовятся к "новым, сверхсекретным операциям".

"Понятно, что спецслужба не только не раскрывает свои планы, но и о готовых результатах не всегда подробно рассказывает. Но сегодня СБУ делает все, чтобы приближать победу Украины", – сообщил собеседник.

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