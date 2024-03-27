Авдеевское направление: ВСУ снизили динамику наступления российской армии – 3 ОШБр
Вооруженным силам Украины удалось снизить динамику наступательных действий врага на Авдеевском направлении. Об этом сообщил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин и отметил, что, несмотря на потери, враг не меняет своих планов.
"На данный момент на Авдеевском направлении удалось немного снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки", – отметил он.
В то же время Жорин акцентировал, что это не означает, что россияне прекратили попытки наступления. По его словам, сейчас армии РФ безразличны не только потери личного состава, но и потери техники.
"Ежедневно уничтожается сумасшедшее количество и пехоты, и техники, но существенно на планы врага это не влияет", – добавил он.
Вчера командир 3 ОШБр полковник Андрей Белецкий заявил, что за неполные два месяца в районе Авдеевки соединение уничтожило 2500 российских солдат.
- 13 марта 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".
- В тот же день на Авдеевском направлении третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и ситуация остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.
- Белецкий говорил, что Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".
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