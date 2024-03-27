Авдеевское направление: ВСУ снизили динамику наступления российской армии – 3 ОШБр

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что это не означает, что россияне прекратили попытки наступления

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Вооруженным силам Украины удалось снизить динамику наступательных действий врага на Авдеевском направлении. Об этом сообщил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин и отметил, что, несмотря на потери, враг не меняет своих планов.

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"На данный момент на Авдеевском направлении удалось немного снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки", – отметил он.

Карта: Deepstate

В то же время Жорин акцентировал, что это не означает, что россияне прекратили попытки наступления. По его словам, сейчас армии РФ безразличны не только потери личного состава, но и потери техники.

"Ежедневно уничтожается сумасшедшее количество и пехоты, и техники, но существенно на планы врага это не влияет", – добавил он.

Вчера командир 3 ОШБр полковник Андрей Белецкий заявил, что за неполные два месяца в районе Авдеевки соединение уничтожило 2500 российских солдат.

13 марта 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

В тот же день на Авдеевском направлении третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и ситуация остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.

Белецкий говорил, что Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

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