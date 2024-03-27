Авдіївський напрямок: ЗСУ вдалося знизити динаміку наступальних дій російської армії – 3 ОШБр

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін зауважив, що це не означає, що росіяни припинили спроби наступу

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Збройним Силам України вдалося трохи знизити динаміку наступальних дій ворога на Авдіївському напрямку. Про це повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін та зазначив, що попри втрати ворог не змінює своїх планів.

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"Наразі на Авдіївському напрямку вдалося трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Всім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки", – зазначив він.

Мапа: Deepstate

Водночас Жорін акцентував, що це не означає, що росіяни припинили спроби наступу. За його словами, зараз армії РФ байдуже не лише на втрати особового складу, а й на втрати техніки.

"Щодня знищується божевільна кількість і піхоти, і техніки, але суттєво на плани ворога це не впливає", – додав він.

Вчора командир 3 ОШБр полковник Андрій Білецький заявив, що за неповні два місяці в районі Авдіївки з'єднання знищило 2500 російських солдатів.

13 березня 2024 року головком ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

Того ж дня на Авдіївському напрямку третя штурмова бригада завдала "критичної поразки" окупантам на рівні полку, проте кількісно переважаючі сили РФ не відступають, і ситуація залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів і не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.

Білецький говорив, що Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

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