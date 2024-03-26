Білецький: Втрати 3 штурмової біля Авдіївки за два місяці менші за російські у більш ніж 10 разів

Білецький заявив, що в районі Авдіївки є ознаки стабілізації фронту, але ситуація залишається непростою

Андрій Білецький (Фото: Азов)

Командир 3 окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький заявив, що за неповні два місяці в районі Авдіївки з'єднання знищило 2500 російських солдатів. Про це він повідомив на Київському безпековому форумі.

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За його словами, ситуація під Авдіївкою непроста, але є ознаки стабілізації фронту.

"Бійці роблять все можливе, щоб зупинити росіян під Авдіївкою. Ми зазнаємо великих втрат, але росіяни зазнають набагато більших втрат", – сказав Білецький.

Він зазначив, що за період дислокації на напрямку бригаді також вдалося знищити 18 танків, захопити та знищити понад 50 одиниць легкої бронетехніки.

"За цей же час наша бригада не втратила жодного танка, а втрати в особовому складі менші більш ніж у 10 разів", – заявив комбриг.

13 березня 2024 року головком ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. У той самий час активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

Того ж дня на Авдіївському напрямку третя штурмова бригада завдала "критичної поразки" окупантам на рівні полку, проте кількісно переважаючі сили РФ не відступають, і ситуація залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів і не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.

Білецький говорив, що Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

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