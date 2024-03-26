Билецкий: Потери 3 штурмовой у Авдеевки за два месяца меньше российских в более чем 10 раз

Билецкий заявил, что в районе Авдеевки есть признаки стабилизации фронта, но ситуация остается непростой

Андрей Билецкий (Фото: Азов)

Командир 3 отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий заявил, что за неполных два месяца в районе Авдеевки соединение уничтожило 2500 российских солдат. Об этом он сообщил на Киевском форуме по безопасности.

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По его словам, ситуация под Авдеевкой непростая, но есть признаки стабилизации фронта.

"Бойцы делают все возможное, чтобы остановить россиян под Авдеевкой. Мы несем большие потери, но россияне несут намного большие потери", — сказал Билецкий.

Он отметил, что за период дислокации на направлении бригаде также удалось уничтожить 18 танков, захватить и уничтожить более 50 единиц легкой бронетехники.

"За это же время наша бригада не потеряла ни одного танка, а потери в личном составе меньше более чем в 10 раз", — заявил комбриг.

13 марта 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

В тот же день на Авдеевском направлении третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и обстановка остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.

Билецкий говорил, что Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

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