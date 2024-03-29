Количество возвращенных Силами обороны позиций превышает количество утраченных – Сырский
В последнее время количество возвращенных Силами обороны позиций превышает количество утраченных. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью изданию Укринформ.
Сырский подчеркнул, что ВСУ не только стоят в обороне, но и каждый день на разных направлениях продвигаются вперед.
"В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных", – заявил он.
Главком отметил, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях.
"Его территориальные достижения, если они и есть, то имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем", – подчеркнул он.
Он добавил, что ситуация на фронте действительно сложная, однако на фронте она и не бывает другой и каждый день требует от украинских военных максимального напряжения сил.
- 13 марта 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".
- 27 марта ВСУ удалось снизить динамику наступательных действий врага на Авдеевском направлении.
- В тот же день офицер 3 ОШБр заявил, что россияне учатся у украинской армии, а потому не стоит их недооценивать.
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