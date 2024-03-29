Количество возвращенных Силами обороны позиций превышает количество утраченных – Сырский

Главком ВСУ отметил, что россиянам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях

Александр Сырский (Фото: Telegram)

В последнее время количество возвращенных Силами обороны позиций превышает количество утраченных. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью изданию Укринформ.

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Сырский подчеркнул, что ВСУ не только стоят в обороне, но и каждый день на разных направлениях продвигаются вперед.

"В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных", – заявил он.

Главком отметил, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях.

"Его территориальные достижения, если они и есть, то имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем", – подчеркнул он.

Он добавил, что ситуация на фронте действительно сложная, однако на фронте она и не бывает другой и каждый день требует от украинских военных максимального напряжения сил.

13 марта 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

27 марта ВСУ удалось снизить динамику наступательных действий врага на Авдеевском направлении.

В тот же день офицер 3 ОШБр заявил, что россияне учатся у украинской армии, а потому не стоит их недооценивать.

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