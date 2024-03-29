Главком: РФ использовала в шесть раз больше снарядов, мы местами выровняли по артиллерии

Силы обороны используют высокоточные боеприпасы для поражения скоплений противника даже в десятках километров от линии фронта, отметил Сырский

Александр Сырский (Фото: Telegram главкома)

Еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло шесть к одному, но на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии – это сразу отразилось на обстановке в целом. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Укринформу.

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По его словам, опыт прошлых месяцев и недель свидетельствует, что оккупанты значительно нарастили активность авиации, применяют управляемые авиабомбы, разрушающие украинские позиции, а также ведут плотный артиллерийский и минометный огонь.

Еще несколько дней назад преимущество захватчиков по выпущенным боеприпасам имело соотношение около шести к одному, акцентировал военный.

"Но мы научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования оружия, которое есть. Кроме того, мы максимально используем преимущество в средствах беспилотной авиации. Хотя враг пытается нас догнать в этом эффективном виде оружия", – пояснил главком.

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Сырский сообщил, что на определенных участках фронта Силам обороны удалось выровнять ситуацию по артиллерии – и это сразу отразилось на обстановке в целом.

Он отметил, что украинские артиллеристы используют высокоточные боеприпасы для поражения скоплений противника даже в десятках километров от линии фронта.

"Враг каждый день не только имеет значительные потери в живой силе и технике, в частности в артиллерийских системах, – он никогда и нигде не может чувствовать себя в безопасности, также на временно оккупированных территориях Украины. Это важный психологический фактор. Им не будет покоя на нашей земле. Никогда. И каждый оккупант должен это осознавать", – подытожил он.

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Сырский назвал цель Сил обороны: не допустить потерь территории, максимально истощить оккупантов и нанести им потери, а также подготовить свои резервы для проведения наступательных действий.

Главком заявил, что в последнее время количество возвращенных Силами обороны позиций превышает количество потерянных.

По его словам, командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан – ранее звучала цифра в 500 000 человек.

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