Сырский: Цель – истощить Россию и подготовить свои резервы для наступательных действий
Цель сил обороны – не допустить потерь территории, максимально истощить оккупантов и нанести им потери, а также подготовить свои резервы для проведения наступательных действий. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Укринформу.
Он акцентировал, что только с начала февраля и по 26 марта захватчики потеряли более 570 танков, около 1430 боевых бронированных машин, почти 1680 артиллерийских систем и 64 системы противовоздушной обороны.
В то же время, отметил главком, украинские силы продолжают удерживать под контролем ключевые высоты и районы обороны.
"Наша цель – не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий", – пояснил Сырский.
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- Главком заявил, что в последнее время количество возвращенных Силами обороны позиций превышает количество потерянных.
- По его словам, командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан – ранее звучала цифра в 500 000 человек.
- Сырский анонсировал, что в ВСУ будут переформатированы некоторые группировки войск и сил.
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