Сирський: Мета – виснажити Росію і підготувати свої резерви для наступальних дій

Мета Сил оборони – не допустити втрат території, максимально виснажити окупантів та завдати їм втрат, а також підготувати свої резерви для проведення наступальних дій. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Укрінформ.

Він зауважив, що лише з початку лютого і до 26 березня загарбники втратили понад 570 танків, близько 1430 бойових броньованих машин, майже 1680 артилерійських систем та 64 системи протиповітряної оборони.

Водночас, зазначив головком, українські сили продовжують утримувати під контролем ключові висоти та райони оборони.

"Наша мета – не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій", – пояснив Сирський.

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Головком заявив, що останнім часом кількість повернутих Силами оборони позицій перевищує кількість втрачених.

За його словами, командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян – раніше лунала цифра в 500 000 осіб.

Сирський анонсував, що у ЗСУ будуть переформатовані деякі угруповання військ та сил.

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