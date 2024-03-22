Сирський: Деякі угруповання військ будуть переформатовані

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

У Збройних Силах України будуть переформатовані деякі угруповання військ та сил. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Він зазначив, що зараз триває оптимізація військових організаційних структур, які знаходяться на передовій.

За словами головнокомандувача, протягом десяти років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися та змінювалися відповідно до оперативних обставин та викликів. З огляду на цей досвід бойових дій, здійснюються заходи для спрощення та підвищення якості й оперативності управління.

"Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл", – повідомив Сирський.

Одним зі своїх пріоритетів він назвав налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. Він зауважив, що деякі військові частини воюють на полі бою з перших днів повномасштабного вторгнення.

Сирський додав, що важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку українських воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою, а також відновлення боєздатності бригад загалом. За його словами, цей процес вже розпочався і надалі тільки нарощуватиметься.

23 лютого голова СН Арахамія повідомив, що Сирський проводить аудит у Силах оборони, бо багато підрозділів не були на фронті за весь час великої війни.

Того ж дня начштабу Азову Кротевич сказав, що Силам оборони потрібні поповнення та ротації, щоб були війська на потенційну оборону Харкова та Києва.

14 березня Сирський заявив, що для підрозділів, які довго воюють на передовій, запустили ротацію.

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