Начштабу Азову: Потрібні ротації та нові люди. Інакше не вистачить на оборону Києва та Харкова

Богдан "Тавр" Кротевич (Фото: скриншот із відео)

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що Силам оборони потрібні поповнення та ротації, щоб були війська на потенційну оборону Харкова та Києва. Про це він сказав в ефірі передачі Наталії Мосейчук.

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За його словами, дії Росії прогнозувати дуже складно.

"Якщо зараз не вистачає військ, щоб змінити бригади, які по року стоять на передовій, то у нас точно не буде військ для оборони Києва, Харкова і так далі. Це потрібно розуміти, якщо ми зараз не можемо провести ротацію військ", – сказав Кротевич.

Він зазначив, що гроші не є основною мотивацією для українців, щоб йти воювати.

"У нас в армії є бізнесмени та мільйонери, які воюють. Так, гроші є одним з інструментів, який дозволяє солдатам краще воювати і думати, що його родина забезпечена. Але основна мотивація – це захист країни", – заявив офіцер.

Військовий наголосив, що перекидання військ з однієї ділянки фронту на іншу — це не проблема для росіян.

"На фронті стоять підготовлені бригади, а кордон – це трохи інше", – резюмував він.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

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