Мобілізація. Для мотивації треба пояснити, що буде в разі поразки України — начштабу "Азову"
Для мотивації українців до мобілізації в Сили оборони треба пояснювати, що чекає на країну у разі перемоги Росії у війні. Таку думку висловив начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич в ефірі передачі Наталії Мосейчук.
За його словами, більшість людей мислять емоціями, а тому необхідно мотивувати їх через мистецтво, а також підіймати патріотичне виховання.
"У нас пропаганда любові до своєї країни відсутня. Коли вона почне працювати, то питання мобілізації просто відпаде. Тоді вони підуть до армії. У нас усі діти, всім треба пояснювати як дітям", — сказав Кротевич.
Він зазначив, що необхідно роз'яснити наслідки для країни у разі поразки.
"Якщо здамося, то Росія захопить всю Україну, мобілізує всіх українців і відправить воювати проти Польщі. Тоді вони прислухатимуться. Це потрібно робити чесно. Потрібно брати відповідальність", – заявив військовий.
- 30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.
- 7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.
- До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.
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