Збільшення зарплат військовим до 200 000 грн. У СН розповіли, хто запропонував і що далі

По-перше, головком ЗСУ має назвати кількість військових, по-друге, у Мінфіні мають сказати, скільки це коштуватиме, каже співрозмовник

Фото: Генштаб ЗСУ

Співрозмовник у Слузі народу прокоментував LIGA.net інформацію про плани підвищити зарплатню військовим до 200 000 грн. За його словами, це тільки пропозиція, яку поки що не проговорювали ані з фінансовим блоком, ані з прем'єром Денисом Шмигалем.

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"Сирський сказав, що було б непогано мотивувати тих, хто вже на передовій довгий час, скоро буде два роки. І ось є пропозиція платити їм не 100 000 грн, а 200 000 грн. Саме тим, хто з самого початку на фронті. Але це не проговорили ані з фінансовим блоком, ані з прем'єром", – сказав співрозмовник.

За його словами, це "хороша ідея", але, по-перше, головком ЗСУ має назвати кількість військових, по-друге, у Мінфіні мають сказати, скільки це коштуватиме.

LIGA.net звернулася з питанням щодо вартості до голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"Зараз триває робота робочих груп в Міністерстві фінансів. Джерела фінансування щодо всіх цих видатків будуть розглянуті міністерством. Чекаємо на їх пропозиції", – відповів він.

Нардеп від СН, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський раніше заявив LIGA.net, що законопроєкт №11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після законопроєкту про мобілізацію.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

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