Держава має мотивувати людей воювати. Хоча б надати розуміння, що на них чекає – Костенко

За приблизними підрахунками, для проведення мобілізації 400 000 або 500 000 людей Україні потрібно близько 70 млрд грн

Роман Костенко (Фото: Facebook)

Держава має вмотивувати українців вступати до лав Збройних Сил, особливо це стосується молоді. Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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"Нам потрібна вмотивована армія, хоча б частина, для того, щоб протистояти ворогу. Для цього нам потрібні солдати, нам потрібно мотивувати молодь, яка може з цими силами та засобами працювати", – сказав він.

Торкаючись теми ветеранської політики, Костенко погодився, що кожна мобілізована людина має розуміти, що його чекає у війську: що буде у разі поранення або отримання групи інвалідності та інші речі, які має забезпечувати держава.

За приблизними підрахунками, для проведення "нормальної мобілізації" 400 000 або 500 000 людей та забезпечення потреб мобілізованих потрібно близько 70 млрд грн, додав нардеп.

Представниця комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна заявила, що це "дуже складно забезпечити".

"Крім того, ми повинні розуміти, що все, що стосується армії, держава має компенсувати виключно коштом власних надходжень. Тобто, жодної копійки від іноземних коштів ми не маємо права витрачати на нашу армію", – сказала вона.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень – засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

Станом на 19 лютого до законопроєкту про мобілізацію подано вже понад 1270 правок, заявив LIGA.net нардеп від СН, член оборонного комітету Юрій Здебський.

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