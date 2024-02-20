Государство должно мотивировать людей воевать. И дать понимание, что их ждет – Костенко

По приблизительным подсчетам, для проведения мобилизации 400 000 или 500 000 человек Украине нужно около 70 млрд грн

Роман Костенко (Фото: Facebook)

Государство должно мотивировать украинцев вступать в ряды Вооруженных Сил, особенно это касается молодежи. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

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"Нам нужна мотивированная армия, хотя бы часть, для того чтобы противостоять врагу. Для этого нам нужны солдаты, нам нужно мотивировать молодежь, которая может с этими силами и средствами работать", – сказал он.

Касаясь темы ветеранской политики, Костенко согласился, что каждый мобилизованный человек должен понимать, что его ждет в армии: что будет в случае ранения или получения группы инвалидности и другие вещи, которые должно обеспечивать государство.

По приблизительным подсчетам, для проведения "нормальной мобилизации" 400 000 или 500 000 человек и обеспечения мобилизованных потребностей нужно около 70 млрд грн, добавил нардеп.

Представительница комитета Верховной Рады по бюджету Леся Забуранная заявила, что это "очень сложно обеспечить".

"Кроме того, мы должны понимать, что все, что касается армии, государство должно компенсировать исключительно за счет собственных поступлений. То есть, ни копейки от иностранных средств мы не имеем права тратить на нашу армию", – сказала она.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект по мобилизации. Одно из предложенных нововведений – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

По состоянию на 19 февраля в законопроект о мобилизации подано уже более 1270 поправок, заявил LIGA.net нардеп от СН, член оборонного комитета Юрий Здебский.

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