Увеличение зарплат военным до 200 000 грн. В СН рассказали, кто предложил и что дальше

Во-первых, главком ВСУ должен назвать количество военных, во-вторых, в Минфине должны сказать, сколько это будет стоить, говорит нардеп Кравчук

Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук прокомментировала LIGA.net информацию о планах повысить зарплату военным до 200 000 грн. По ее словам, это только предложение, которое пока не обсуждали ни с финансовым блоком, ни с премьером Денисом Шмыгалем.

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"Сырский сказал, что было бы неплохо мотивировать тех, кто уже на передовой долгое время, скоро будет два года. И вот есть предложение платить им не 100 000 грн, а 200 000 грн. Именно тем, кто изначально на фронте. Но это не обсуждали ни с финансовым блоком, ни с премьером", – сказала Кравчук.

По словам депутата, это "хорошая идея", но, во-первых, главком ВСУ должен назвать количество военных, во-вторых, в Минфине должны сказать, во сколько это обойдется.

LIGA.net обратилась с вопросом о стоимости к председателю комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

"Сейчас продолжается работа рабочих групп в Министерстве финансов. Источники финансирования по всем этим расходам будут рассмотрены министерством. Ждем их предложения", – ответил он.

Нардеп от СН, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский ранее заявил LIGA.net, что законопроект №11012, которым предлагается повышение ежемесячной зарплаты военным, будет рассмотрен, вероятно, после законопроекта о мобилизации.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

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