Мобилизация. Для мотивации нужно объяснить, что будет при поражении — начштаба "Азова"
Для мотивации украинцев к мобилизации в Силы обороны нужно объяснять, что ждет страну в случае победы России в войне. Такое мнение высказал начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич в эфире передачи Натальи Мосейчук.
По его словам, большинство людей мыслят эмоциями, а поэтому необходимо мотивировать их через искусство, а также поднимать патриотическое воспитание.
"У нас пропаганда любви к своей стране отсутствует. Когда она начнет работать, то вопрос мобилизации просто отпадет. Тогда они пойдут в армию. У нас все дети, всем нужно объяснять как детям", — сказал Кротевич.
Он отметил, что необходимо разъяснить последствия для страны в случае поражения.
"Если сдадимся, то Россия захватит всю Украину, мобилизует всех украинцев и отправит воевать против Польши. Тогда они будут прислушиваться. Это надо делать честно. Нужно брать ответственность", — заявил военный.
- 30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.
- 7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.
- Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.
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