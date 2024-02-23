Начштаба Азова: Нужны ротации и новые люди. Иначе не хватит на оборону Киева и Харькова

Богдан "Тавр" Кротевич (Фото: скриншот с видео)

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что Силам обороны нужны пополнения и ротации, чтобы были войска на потенциальную оборону Харькова и Киева. Об этом он сказал в эфире передачи Натальи Мосейчук.

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По его словам, действия России прогнозировать очень сложно.

"Если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на передовой, то у нас точно не будет войск для обороны Киева, Харькова и так далее. Это нужно понимать, если мы сейчас не можем провести ротацию войск", — сказал Кротевич.

Он отметил, что деньги не являются основной мотивацией для украинцев, чтобы идти воевать.

"У нас в армии есть бизнесмены и миллионеры, которые воюют. Да, деньги являются одним из инструментов, который позволяет солдатам лучше воевать и думать, что его семья обеспечена. Но основная мотивация — это защита страны", — заявил офицер.

Военный подчеркнул, что переброска войск с одного участка фронта на другой — это не проблема для россиян.

"На фронте стоят подготовленные бригады, а граница — это немного другое", — резюмировал он.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

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