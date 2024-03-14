Головком ЗСУ: Вдалося запустити ротацію для підрозділів, що довго воюють на передньому краю

Олександр Сирський каже, що це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан захисників

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які впродовж тривалого часу воюють на передньому краї. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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За його словами, попри "доволі складну обстановку" на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин й підрозділів, котрі тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.

Сирський пояснив, що це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан українських воїнів.

Головком підсумував, що під час роботи на Запорізькому напрямку ухвалив "всі необхідні рішення", аби підвищити бойові спроможності українських бригад.

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23 лютого голова СН у Раді Давид Арахамія заявив, що головком ЗСУ проводить аудит у Силах оборони, оскільки багато підрозділів не були на фронті за весь час великої війни.

13 березня головком ЗСУ заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

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