"Без людей немає шансів". Філімонов розповів, скільки треба мобілізувати, щоб стримати РФ

Буде Україна у 2024 році тільки оборонятися чи ні, залежить від багатьох факторів, заявив комбат Вовків Да Вінчі

Сергій Філімонов (Фото: Facebook/Олександр Ратушняк)

Без мобілізації щонайменше 250 000 людей в України немає шансів стримувати наступ російських окупантів, а про визволення територій навіть не йдеться. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив командир окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

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"Без мобілізації хоча б 250 000 людей у нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі не може бути й мови. Про повернення Криму, Маріуполя чи Донецька – теж", – сказав він.

У Філімонова запитали: "Чи зможе Україна цього року тільки оборонятися?"

Він відповів, що це залежить від багатьох факторів, наприклад, від змін в армії, рекрутингу, мобілізації, допомоги від західних союзників, дозволу на використання західної зброї на території Росії, а також від подій, які відбуваються всередині країни-агресора.

"Якщо помре Путін чи зʼявиться умовно ще один Вагнер, який все ж дійде до Москви, якщо розпочнеться визвольна боротьба окупованих Російською імперією народів, то все може перевернутися з ніг на голову", – сказав командир Вовків Да Вінчі.

Філімонов заявив, що тактика російської армії на полі бою змінилася докорінно, ворог краще розбирається в місцевості. Наразі Збройні Сили України воюють проти армії "з безмежним гаманцем".

Він сказав, що у Силах оборони сьогодні багато проблем – від нестачі людей та проблем у командуванні до фортифікацій.

Також комбат зазначив, що у ЗСУ є нестача піхоти, примусова мобілізація це частково закриває, хоча є питання якості її проведення.

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