Командир Вовків Да Вінчі: Є брак піхоти і питання до якості мобілізації

Сергій Філімонов заявив, що важливо створити умови, щоб люди йшли воювати туди, де "відчуватимуть піклування про них і професійність командирів"

Сергій Філімонов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

В українських Збройних Силах є брак піхоти, примусова мобілізація це частково закриває, хоча є питання до якості її проведення. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

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"Брак піхоти є. Примусова мобілізація частково це закриває, але є питання до якості. Я повторюсь, бо це закон: кожному командиру важливіше, щоб в нього був фахівець-артилерист, який вміє точно попадати, рахувати і подружиться із системою", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи справляється держава з інформаційною політикою стосовно мобілізації, Філімонов відповів: "Потрібні докорінні зміни в процесі мобілізації".

Він переконаний, що важливо створити умови, щоб люди йшли воювати туди, де "відчуватимуть піклування про них і професійність командирів".

Командир Вовків Да Вінчі також зазначив, що непогано ставиться до мобілізації ув'язнених.

"Всі увʼязнені дуже різні. У нас великі проблеми із судовою системою. В тюрмах сидять багато дійсно хороших і невинних людей. І цим людям треба дати шанс на реабілітацію", – висловився Філімонов.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

10 березня Арахамія повідомив, що в новому мобілізаційному законопроєкті нардепи врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які їх доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.

Станом на 18 березня комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 870 з 4000+ правок до законопроєкту про мобілізацію.

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