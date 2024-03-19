Командир Волков Да Винчи: Есть нехватка пехоты и вопрос к качеству мобилизации

Сергей Филимонов заявил, что важно создать условия, чтобы люди шли воевать туда, где "будут чувствовать заботу о них и профессиональность командиров"

Сергей Филимонов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В украинских Вооруженных Силах есть нехватка пехоты, принудительная мобилизация это частично закрывает, хотя есть вопрос качества ее проведения. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

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"Нехватка пехоты есть. Принудительная мобилизация частично это закрывает, но есть вопросы к качеству. Я повторюсь, потому что это закон: каждому командиру важнее, чтобы у него был специалист-артиллерист, умеющий точно попадать, считать и подружится с системой", – сказал он.

Отвечая на вопрос, справляется ли государство с информационной политикой по мобилизации, Филимонов ответил: "Нужны коренные изменения в процессе мобилизации".

Он убежден, что важно создать условия, чтобы люди шли воевать туда, где "будут чувствовать заботу о них и профессиональность командиров".

Командир Волков Да Винчи также отметил, что неплохо относится к мобилизации заключенных.

"Все заключенные очень разные. У нас большие проблемы с судебной системой. В тюрьмах сидят многие действительно хорошие и невинные люди. И этим людям нужно дать шанс на реабилитацию", – высказался Филимонов.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

10 марта Арахамия сообщил, что в новом мобилизационном законопроекте нардепы урегулируют вопросы относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.

По состоянию на 18 марта комитет Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 870 из 4000+ поправок к законопроекту о мобилизации.

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