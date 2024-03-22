Сырский: Некоторые группировки войск будут переформатированы
В Вооруженных Силах Украины будут переформатированы некоторые группировки войск и сил. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он отметил, что сейчас идет оптимизация военных организационных структур, которые находятся на передовой.
По словам главнокомандующего, в течение десяти лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и изменялись в соответствии с оперативными обстоятельствами и вызовами. Учитывая этот опыт боевых действий, осуществляются меры по упрощению и повышению качества и оперативности управления.
Одним из своих приоритетов он назвал налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад. Он отметил, что некоторые воинские части сражаются на поле боя с первых дней полномасштабного вторжения.
Сырский добавил, что важно уделять больше внимания вопросам отдыха украинских воинов, доукомплектованию вооружением и военной техникой, а также восстановлению боеспособности бригад в целом. По его словам, этот процесс уже начался и дальше будет только наращиваться.
- 23 февраля глава СН Арахамия сообщил, что Сырский проводит аудит в Силах обороны, потому что многие подразделения не были на фронте за все время большой войны.
- В тот же день начштаба Азова Кротевич сказал, что Силам обороны нужны пополнения и ротации, чтобы были войска на потенциальную оборону Харькова и Киева.
- 14 марта Сырский заявил, что для подразделений, долго воюющих на передовой, запустили ротацию.
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