Сырский: Некоторые группировки войск будут переформатированы

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

В Вооруженных Силах Украины будут переформатированы некоторые группировки войск и сил. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Он отметил, что сейчас идет оптимизация военных организационных структур, которые находятся на передовой.

По словам главнокомандующего, в течение десяти лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и изменялись в соответствии с оперативными обстоятельствами и вызовами. Учитывая этот опыт боевых действий, осуществляются меры по упрощению и повышению качества и оперативности управления.

"Некоторые группировки войск (сил) будут переформатированы. В первую очередь речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении", – сообщил Сырский.

Одним из своих приоритетов он назвал налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад. Он отметил, что некоторые воинские части сражаются на поле боя с первых дней полномасштабного вторжения.

Сырский добавил, что важно уделять больше внимания вопросам отдыха украинских воинов, доукомплектованию вооружением и военной техникой, а также восстановлению боеспособности бригад в целом. По его словам, этот процесс уже начался и дальше будет только наращиваться.

23 февраля глава СН Арахамия сообщил, что Сырский проводит аудит в Силах обороны, потому что многие подразделения не были на фронте за все время большой войны.

В тот же день начштаба Азова Кротевич сказал, что Силам обороны нужны пополнения и ротации, чтобы были войска на потенциальную оборону Харькова и Киева.

14 марта Сырский заявил, что для подразделений, долго воюющих на передовой, запустили ротацию.

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