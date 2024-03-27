Чехия одобрила еще один финансовый вклад в инициативу по закупке артснарядов для ВСУ

Чешский премьер Фиала отметил, что к инициативе уже присоединились 20 стран

Артиллерийские снаряды (Фото: EPA)

Чешское правительство одобрило еще один финансовый вклад в инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины. Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал на заседании Кабинета министров, цитирует издание Českej noviny.

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Он не назвал размер суммы, одобренной Кабмином, но отметил, что уже к инициативе присоединились 20 стран.

Фиала сказал, что боеприпасы будут доставлены в Украину "в течение нескольких недель или месяцев", и подчеркнул, что это уже сейчас влияет на ситуацию на поле боя.

"Тот факт, что инициатива сейчас настолько широка, объясняется тем, что это единственный способ обеспечить Украину боеприпасами, которые ей необходимы для обороны", – заявил Фиала.

Он напомнил, что инициатива призвана преодолеть критическую нехватку боеприпасов до следующего года, когда у Европейского Союза будут мощности, необходимые для того, чтобы обеспечить Украину.

Кроме того, как сообщило Министерство обороны Чехии, сегодня к инициативе официально присоединилась Португалия, ранее объявившая, что внесет 100 млн евро. Министр обороны Чехии Яна Чернохова и ее португальская коллега Хелена Каррейраш подписали соответствующий документ. Ранее Минбороны Чехии оформило аналогичные документы с Данией, Канадой и Латвией.

"Построение сильной договорной базы с партнерами в рамках инициативы обеспечивает прочную основу для текущих усилий по поставке боеприпасов в Украину", – сказала Чернохова.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину, если будет финансирование. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах. К чешской инициативе ранее присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

20 марта глава МИД Чехии Липовский сообщил, что первые партии артснарядов поступят в Украину в июне.

21 марта глава МИД Польши Сикорский заявил, что Варшава поможет организовать перевозку в Украину артснарядов, закупленных в рамках инициативы.

25 марта Липавский заявил, что Украина может получить 1,5 млн снарядов в рамках чешской инициативы вместо 800 000 обещанных.

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