Чешская инициатива. Кулеба: Скоро военные почувствуют прибытие на фронт снарядов

Глава МИД заверил, что Украина не останавливается на чешской инициативе, а работает и с другими странами

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Вскоре украинские военные почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, также Украина активно работает с другими странами, которые говорят о возможности реализации похожего проекта. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Могу подтвердить, что в обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы", – сказал Кулеба.

Глава МИД заверил, что Украина не останавливается на чешской инициативе, а работает и с другими странами, ведь "одной инициативой здесь не обойдешься".

"Мы не останавливаемся на этой инициативе и сейчас работаем с другими странами, которые говорят, что могут реализовать такие же инициативы и уже активно над этим работают", – сказал министр.