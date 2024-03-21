Чешская инициатива. Кулеба: Скоро военные почувствуют прибытие на фронт снарядов
Вскоре украинские военные почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, также Украина активно работает с другими странами, которые говорят о возможности реализации похожего проекта. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
"Могу подтвердить, что в обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы", – сказал Кулеба.
Глава МИД заверил, что Украина не останавливается на чешской инициативе, а работает и с другими странами, ведь "одной инициативой здесь не обойдешься".
"Мы не останавливаемся на этой инициативе и сейчас работаем с другими странами, которые говорят, что могут реализовать такие же инициативы и уже активно над этим работают", – сказал министр.
- 17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.
- 13 марта Кулеба сообщал, что кроме чешской инициативы по закупке боеприпасов для Сил обороны, существует еще несколько, и их реализация зависит только от вопроса финансирования.
- 20 марта министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что в настоящее время его страна имеет 300 000 снарядов, которые обеспечат "жизненно важные несколько месяцев передышки" на линии фронта.