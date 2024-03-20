Кулеба тем, кто считает помощь ВСУ "напрасной": Без боеприпасов освободили 50% территории

Глава МИД подчеркнул, что Украина не поддается угрозам Москвы и напомнил, как удалось открыть морской путь для пшеницы

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Украина сумела освободить 50% оккупированных территорий до 24 февраля 2022 года без боеприпасов, а также потопить военные российские корабли и транспортировать морем миллионы тонн товаров. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для La Stampa в ответ тем, кто считает помощь Вооруженным Силам Украины "бесполезной".

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Министр иностранных дел Украины указал на существенный момент относительно важности предоставления Украине военной помощи.

"Страна без боеприпасов сумела освободить 50% оккупированных территорий до 24 февраля 2022 года", – констатировал Кулеба.

Он отметил, что Украина не поддается на угрозы Москвы и напомнил, как стране удалось открыть морской путь для пшеницы, несмотря на то, что Россия вышла из соглашения.

"Когда вы говорите, что победить Россию невозможно и поэтому помощь нам будет напрасной, посмотрите на военные корабли, потопленные у наших берегов, и на миллионы тонн товаров, экспортируемых морем", – добавил Кулеба.

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. К чешской инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

15 марта президент Польши Дуда выразил надежду, что поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление.

В тот же день Европейская комиссия выделила 500 млн евро грантов европейским оборонно-промышленным компаниям на увеличение мощностей по производству снарядов.

19 марта немецкий министр обороны Писториус заявил, что ФРГ возместит расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

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