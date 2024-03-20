Кулеба тим, хто вважає допомогу ЗСУ "марною": Без боєприпасів звільнили 50% території

Очільник МЗС наголосив, що Україна не піддається на погрози Москви та нагадав, як вдалося відкрити морський шлях для пшениці

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Україна зуміла звільнити 50% окупованих територій до 24 лютого 2022 року без боєприпасів, а також потопити військові російські кораблі та транспортувати морем мільйони тонн товарів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю для La Stampa у відповідь тим, хто вважає допомогу Збройним Силам України "марною".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Міністр закордонних справ України вказав на суттєвий момент щодо важливості надання Україні військової допомоги.

"Країна без боєприпасів зуміла звільнити 50% окупованих територій до 24 лютого 2022 року", – констатував Кулеба.

Він наголосив, що Україна не піддається на погрози Москви та нагадав, як країні вдалося відкрити морський шлях для пшениці, попри те, що Росія вийшла з угоди.

"Коли ви говорите, що перемогти Росію неможливо і тому допомога нам буде марною, подивіться на військові кораблі, потоплені біля наших берегів, і на мільйони тонн товарів, що експортуються морем", – додав Кулеба.

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

15 березня президент Польщі Дуда висловив сподівання, що постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ.

Того самого дня Європейська комісія виділила 500 млн євро грантів європейським оборонно-промисловим компаніям на збільшення потужностей із виробництва снарядів.

19 березня німецький міністр оборони Пісторіус заявив, що ФРН покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

Читайте також: Україна сподівається мати достатньо боєприпасів із квітня – Шмигаль