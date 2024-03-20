Кулеба тим, хто вважає допомогу ЗСУ "марною": Без боєприпасів звільнили 50% території
Україна зуміла звільнити 50% окупованих територій до 24 лютого 2022 року без боєприпасів, а також потопити військові російські кораблі та транспортувати морем мільйони тонн товарів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю для La Stampa у відповідь тим, хто вважає допомогу Збройним Силам України "марною".
Міністр закордонних справ України вказав на суттєвий момент щодо важливості надання Україні військової допомоги.
"Країна без боєприпасів зуміла звільнити 50% окупованих територій до 24 лютого 2022 року", – констатував Кулеба.
Він наголосив, що Україна не піддається на погрози Москви та нагадав, як країні вдалося відкрити морський шлях для пшениці, попри те, що Росія вийшла з угоди.
"Коли ви говорите, що перемогти Росію неможливо і тому допомога нам буде марною, подивіться на військові кораблі, потоплені біля наших берегів, і на мільйони тонн товарів, що експортуються морем", – додав Кулеба.
- 17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.
- 15 березня президент Польщі Дуда висловив сподівання, що постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ.
- Того самого дня Європейська комісія виділила 500 млн євро грантів європейським оборонно-промисловим компаніям на збільшення потужностей із виробництва снарядів.
- 19 березня німецький міністр оборони Пісторіус заявив, що ФРН покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.
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