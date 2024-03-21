Чеська ініціатива. Кулеба: Скоро військові відчують прибуття на фронт снарядів

Очільник МЗС запевнив, що Україна не зупиняється на чеській ініціативі, а працює й з іншими країнами

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Незабаром українські військові відчують прибуття на фронт снарядів у межах чеської ініціативи, також Україна активно працює з іншими країнами, які говорять про можливість реалізації схожого проєкту. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Можу підтвердити, що в осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів у межах чеської ініціативи", – сказав Кулеба.

Очільник МЗС запевнив, що Україна не зупиняється на чеській ініціативі, а працює й з іншими країнами, адже "однією ініціативою тут не обійдешся".

"Ми не зупиняємось на цій ініціативі й зараз працюємо з іншими країнами, які кажуть, що можуть реалізувати такі самі ініціативи і вже активно над цим працюють", – сказав міністр.