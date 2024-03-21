Чеська ініціатива. Кулеба: Скоро військові відчують прибуття на фронт снарядів
Незабаром українські військові відчують прибуття на фронт снарядів у межах чеської ініціативи, також Україна активно працює з іншими країнами, які говорять про можливість реалізації схожого проєкту. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
"Можу підтвердити, що в осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів у межах чеської ініціативи", – сказав Кулеба.
Очільник МЗС запевнив, що Україна не зупиняється на чеській ініціативі, а працює й з іншими країнами, адже "однією ініціативою тут не обійдешся".
"Ми не зупиняємось на цій ініціативі й зараз працюємо з іншими країнами, які кажуть, що можуть реалізувати такі самі ініціативи і вже активно над цим працюють", – сказав міністр.
- 17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.
- 13 березня Кулеба повідомляв, що окрім чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Сил оборони, наразі існує ще декілька, і їхня реалізація залежить лише від питання фінансування.
- 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі його країна має 300 000 снарядів, які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту.