Чехія схвалила ще один фінансовий внесок в ініціативу щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ

Чеський прем'єр Фіала зазначив, що до ініціативи вже приєдналися 20 країн

Артилерійські снаряди (Фото: EPA)

Чеський уряд схвалив ще один фінансовий внесок в ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України. Про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів на засіданні Кабінету міністрів, цитує видання České noviny.

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Він не назвав розмір суми, яку схвалив Кабмін, але зазначив, що вже до ініціативи приєдналися 20 країн.

Фіала сказав, що боєприпаси будуть доставлені в Україну "протягом декількох тижнів або місяців", і наголосив, що це вже зараз впливає на ситуацію на полі бою.

"Той факт, що ініціатива зараз настільки широка, пояснюється тим, що це єдиний спосіб забезпечити Україну боєприпасами, які їй необхідні для оборони", — заявив Фіала.

Він нагадав, що ініціатива покликана подолати критичну нестачу боєприпасів до наступного року, коли Європейський Союз матиме потужності, необхідні для того, щоб забезпечити Україну.

Крім цього, як повідомило Міністерство оборони Чехії, сьогодні до ініціативи офіційно приєдналася Португалія, яка раніше оголосила, що внесе 100 млн євро. Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова та її португальська колега Хелена Каррейраш підписали відповідний документ. Раніше Мінборони Чехії уклало аналогічні документи з Данією, Канадою та Латвією.

"Побудова сильної договірної бази з партнерами в рамках ініціативи забезпечує міцну основу для поточних зусиль щодо постачання боєприпасів в Україну", – сказала Чернохова.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України, якщо буде фінансування. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах. До чеської ініціативи раніше приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

20 березня глава МЗС Чехії Ліпавський повідомив, що перші партії артснарядів надійдуть до України в червні.

21 березня глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що Варшава допоможе організувати перевезення до України артснарядів, закуплених у межах ініціативи.

25 березня Ліпавський заявив, що Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах чеської ініціативи замість 800 000 обіцяних.

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