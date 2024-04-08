За сутки россияне не досчитались 40 артиллерийских систем и 890 захватчиков
За сутки Силы обороны ликвидировали 890 российских оккупантов, уничтожили 40 артиллерийских систем и 37 единиц бронетехники захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 8 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 448 400 (+890) человек;
- танков – 7087 (+13) ;
- боевых бронированных машин – 13 575 (+24) ;
- артиллерийских систем – 11 356 (+40) ;
- РСЗО – 1039 (+3) ;
- средств ПВО – 751 (+2) ;
- самолетов – 347 (+0) ;
- вертолетов – 325 (+0) ;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8996 (+40) ;
- крылатых ракет – 2065 (+1) ;
- кораблей / катеров – 26 (+0) ;
- подводных лодок – 1(+0) ;
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 110 (+39) ;
- специальной техники – 1867 (+3).
- В течение марта Силы обороны уничтожили 976 российских артсистем – это рекордное количество.
- Украинские защитники сбили 17 из 24 дронов-камикадзе типа Shahed и ракету Х-59, которыми российские оккупанты атаковали ночью.
Силы обороны юга сообщили о сбивании семи дронов в их зоне ответственности, попадании в Одесском районе и повреждениях, также обломки сбитого беспилотника повредили автозаправочную станцию. Пострадавших нет.
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