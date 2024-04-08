За сутки россияне не досчитались 40 артиллерийских систем и 890 захватчиков

Потери РФ в личном составе достигли 448 400 тысяч человек

Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 890 российских оккупантов, уничтожили 40 артиллерийских систем и 37 единиц бронетехники захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери россиян на 8 апреля ориентировочно составили:

- личного состава – около 448 400 (+890) человек;

- танков – 7087 (+13) ;

- боевых бронированных машин – 13 575 (+24) ;

- артиллерийских систем – 11 356 (+40) ;

- РСЗО – 1039 (+3) ;

- средств ПВО – 751 (+2) ;

- самолетов – 347 (+0) ;

- вертолетов – 325 (+0) ;

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8996 (+40) ;

- крылатых ракет – 2065 (+1) ;

- кораблей / катеров – 26 (+0) ;

- подводных лодок – 1(+0) ;

- автомобильной техники и автоцистерн – 15 110 (+39) ;

- специальной техники – 1867 (+3).

Инфографика: Генштаб ВСУ

В течение марта Силы обороны уничтожили 976 российских артсистем – это рекордное количество.

Украинские защитники сбили 17 из 24 дронов-камикадзе типа Shahed и ракету Х-59, которыми российские оккупанты атаковали ночью.

Силы обороны юга сообщили о сбивании семи дронов в их зоне ответственности, попадании в Одесском районе и повреждениях, также обломки сбитого беспилотника повредили автозаправочную станцию. Пострадавших нет.

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