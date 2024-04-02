Сили оборони встановили рекорд – за березень знищено 976 артилерійських систем росіян

Попередній найвищий показник був у вересні

Робота українських артилеристів (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Упродовж березня Сили оборони знищили 976 російських артилерійських систем, повідомило Міністерство оборони. Це рекордна кількість.

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976 знищених артсистем РФ – це найвищий показник за один місяць з початку повномасштабного вторгнення, зауважують у відомстві.

Попередня рекордна цифра була у вересні 2023 року – 947 одиниць артилерії окупантів.

Інфографіка: Міноборони

29 березня головком Сирський повідомив, що ще декілька днів тому перевага росіян у випущених боєприпасах становила шість до одного, але на певних ділянках фронту українським захисникам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії – це одразу позначилося на обстановці в цілому.

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