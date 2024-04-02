Силы обороны установили рекорд – за март уничтожено 976 артиллерийских систем россиян

Предыдущий самый высокий показатель был в сентябре

Работа украинских артиллеристов (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

В течение марта Силы обороны уничтожили 976 российских артиллерийских систем, сообщило Министерство обороны. Это рекордное количество.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

976 уничтоженных артсистем РФ – это самый высокий показатель за один месяц с начала полномасштабного вторжения, отмечают в ведомстве.

Предыдущая рекордная цифра была в сентябре 2023 года – 947 единиц артиллерии оккупантов.

Инфографика: Минобороны

29 марта главком Сырский сообщил, что еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло шесть к одному, но на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии – это сразу отразилось на обстановке в целом.

Читайте также: Россия потеряла 32 артсистемы и 710 солдат – Генштаб обновил данные