Росія втратила 32 артсистеми та 710 солдатів – Генштаб оновив дані

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували 710 російських окупантів, знищили 32 артилерійські системи, 20 танків та 17 бойових броньованих машин загарбників. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати Росії на 1 квітня 2024 року орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 442 880 (+710);

- танків ‒ 6986 (+20);

- бойових броньованих машин ‒ 13 321 (+17);

- артилерійських систем – 11 082 (+32);

- РСЗВ – 1023 (+0);

- засобів ППО ‒ 744 (+1);

- літаків – 347 (+0);

- гелікоптерів – 325 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8757 (+26);

- крилатих ракет ‒ 2057 (+9);

- кораблів/катерів ‒ 26 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 752 (+35);

- спеціальної техніки ‒ 1826 (+3).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

В ніч проти 1 квітня загарбники вдарили по Харківській області, внаслідок чого пошкоджено будівлю місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

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