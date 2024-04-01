Росія втратила 32 артсистеми та 710 солдатів – Генштаб оновив дані
Сили оборони ліквідували 710 російських окупантів, знищили 32 артилерійські системи, 20 танків та 17 бойових броньованих машин загарбників. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 1 квітня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 442 880 (+710);
- танків ‒ 6986 (+20);
- бойових броньованих машин ‒ 13 321 (+17);
- артилерійських систем – 11 082 (+32);
- РСЗВ – 1023 (+0);
- засобів ППО ‒ 744 (+1);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8757 (+26);
- крилатих ракет ‒ 2057 (+9);
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 752 (+35);
- спеціальної техніки ‒ 1826 (+3).
- В ніч проти 1 квітня загарбники вдарили по Харківській області, внаслідок чого пошкоджено будівлю місцевого пожежно-рятувального підрозділу.
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