Россия потеряла 32 артсистемы и 710 солдат – Генштаб обновил данные

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ликвидировали 710 российских оккупантов, уничтожили 32 артиллерийские системы, 20 танков и 17 боевых бронированных машин захватчиков. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Общие боевые потери России на 1 апреля 2024 года ориентировочно составили:

- личного состава – около 442 880 (+710);

- танков ‒ 6986 (+20);

- боевых бронированных машин – 13 321 (+17);

- артиллерийских систем – 11 082 (+32);

- РСЗО – 1023 (+0);

- средств ПВО – 744 (+1);

- самолетов – 347 (+0);

- вертолетов – 325 (+0);

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8757 (+26);

- крылатых ракет – 2057 (+9);

- кораблей/катеров ‒ 26 (+0);

- подводных лодок – 1 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 14 752 (+35);

- специальной техники – 1826 (+3).

Инфографика: Генштаб ВСУ

В ночь на 1 апреля захватчики ударили по Харьковской области, в результате чего повреждено здание местного пожарно-спасательного подразделения.

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