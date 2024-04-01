Россия потеряла 32 артсистемы и 710 солдат – Генштаб обновил данные
Силы обороны ликвидировали 710 российских оккупантов, уничтожили 32 артиллерийские системы, 20 танков и 17 боевых бронированных машин захватчиков. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери России на 1 апреля 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава – около 442 880 (+710);
- танков ‒ 6986 (+20);
- боевых бронированных машин – 13 321 (+17);
- артиллерийских систем – 11 082 (+32);
- РСЗО – 1023 (+0);
- средств ПВО – 744 (+1);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8757 (+26);
- крылатых ракет – 2057 (+9);
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 752 (+35);
- специальной техники – 1826 (+3).
- В ночь на 1 апреля захватчики ударили по Харьковской области, в результате чего повреждено здание местного пожарно-спасательного подразделения.
Читайте также: В Сумской области Силы обороны остановили российскую ДРГ