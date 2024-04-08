Россияне били градами по Запорожской области – трое погибших и трое раненых
Российские захватчики ударили из "Градов" по Пологовскому району Запорожской области – погибли три человека, еще трое ранены. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
Он отметил, что в течение суток оккупанты 357 раз ударили по восьми населенным пунктам области:
- нанесли пять авиационных ударов по Малой Токмачке и Малиновке;
- 62 дронами разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
- 14 обстрелов реактивных систем залпового огня – накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Работино, Малиновку;
- 276 артобстрелов нанесли по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Каменского.
В общей сложности поступило семь сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, подытожил Федоров.
- Украинские защитники сбили 17 из 24 дронов-камикадзе типа Shahed и ракету Х-59, которыми российские оккупанты атаковали ночью.
Силы обороны юга сообщили о сбивании семи дронов в их зоне ответственности.Есть попадания в Одесском районе и повреждения, также обломки сбитого беспилотника повредили автозаправочную станцию. Пострадавших нет.
- Захватчики ночью нанесли удар по объекту инфраструктуры Звягельской общины Житомирской области – существует прямая угроза загрязнения воздуха.
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