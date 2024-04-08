Россияне били градами по Запорожской области – трое погибших и трое раненых

За сутки оккупанты 357 раз ударили по восьми населенным пунктам области

Фото: Иван Федоров

Российские захватчики ударили из "Градов" по Пологовскому району Запорожской области – погибли три человека, еще трое ранены. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

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Он отметил, что в течение суток оккупанты 357 раз ударили по восьми населенным пунктам области:

- нанесли пять авиационных ударов по Малой Токмачке и Малиновке;

- 62 дронами разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;

- 14 обстрелов реактивных систем залпового огня – накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Работино, Малиновку;

- 276 артобстрелов нанесли по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Каменского.

В общей сложности поступило семь сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, подытожил Федоров.

Украинские защитники сбили 17 из 24 дронов-камикадзе типа Shahed и ракету Х-59, которыми российские оккупанты атаковали ночью.

Силы обороны юга сообщили о сбивании семи дронов в их зоне ответственности. Есть попадания в Одесском районе и повреждения, также обломки сбитого беспилотника повредили автозаправочную станцию. Пострадавших нет.

Есть попадания в Одесском районе и повреждения, также обломки сбитого беспилотника повредили автозаправочную станцию. Пострадавших нет. Захватчики ночью нанесли удар по объекту инфраструктуры Звягельской общины Житомирской области – существует прямая угроза загрязнения воздуха.

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