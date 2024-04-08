В Запорожье прогремел взрыв: военные предупреждали об угрозе баллистики

Запорожье (Фото: EPA)

В Запорожье 8 апреля прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По его словам, взрыв был слышен около 12:20, сигнал воздушной тревоги был объявлен в 12:17.

В командовании Воздушных сил писали об угрозе удара баллистическими ракетами.

О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны официальной информации пока нет.

8 апреля сообщалось о том, что российские захватчики ударили из "Градов" по Пологовскому району Запорожской области – погибли три человека, еще трое ранены.

5 апреля после обеда россияне ударили тремя ракетами по территории Запорожья, а вскоре совершили повторный удар еще двумя ракетами.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших.

6 апреля во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье прогремели взрывы.

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