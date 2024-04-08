Россия ударила по промышленному объекту в Запорожье: шесть человек пострадали

Запорожье. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российская армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Запорожье: в результате этого пострадали шесть человек. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

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По словам Федорова, последствия атаки еще уточняются. В то же время, по словам секретаря городского совета Анатолия Куртева, в городе повреждения получил объект инфраструктуры, а также семь многоквартирных домов и медицинское учреждение.

Сейчас на месте попадания коммунальщики приступили к ликвидации последствий атаки.

8 апреля сообщалось о том, что российские захватчики ударили из "Градов" по Пологовскому району Запорожской области – погибли три человека, еще трое ранены.

5 апреля после обеда россияне ударили тремя ракетами по территории Запорожья, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших.

6 апреля во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье прогремели взрывы.

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