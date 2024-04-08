Трое погибших в результате удара по Запорожью, также РФ убила человека КАБами на Сумщине
Трое гражданских людей погибли в результате российского удара по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Также Россия ударила управляемыми авиабомбами по Белополью Сумской области, в результате чего погибла женщина, сообщила пресс-служба Сумской ОВА.
По информации Запорожской ОВА, около 12:30 российская армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Запорожье. В результате атаки погибли три человека. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.
Также, по словам Федорова, предварительно повреждено 14 зданий, в том числе семь многоэтажек, медицинское учреждение и заведение культуры.
Как сообщила в Сумской ОВА, Россия сбросила четыре управляемые авиационные бомбы на центр города Белополье. В результате авиаударов одна женщина погибла, три человека получили ранения. Один из раненых – в тяжелом состоянии.
Кроме этого, разрушения получили торговые точки, городской совет, уничтожены несколько транспортных средств.
Пресс-служба Офиса генерального прокурора уточнила, что удар по Белополью был нанесен в 15:30. По данным ведомства, оккупанты сбросили на город три авиабомбы.
В ОГП отметили, что по фактам обстрелов Запорожья и Белополья начаты досудебные расследования по уголовным производствам о нарушении законов и обычаев войны.
- 5 апреля россияне ударили тремя ракетами по территории Запорожья, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших.
- 6 апреля во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье прогремели взрывы.