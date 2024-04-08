Трое погибших в результате удара по Запорожью, также РФ убила человека КАБами на Сумщине

Прокуратура начала расследование по данным фактам, заявили в ОГП

Последствия удара по Белополью (Фото: Сумская ОВА)

Трое гражданских людей погибли в результате российского удара по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Также Россия ударила управляемыми авиабомбами по Белополью Сумской области, в результате чего погибла женщина, сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По информации Запорожской ОВА, около 12:30 российская армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Запорожье. В результате атаки погибли три человека. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

Также, по словам Федорова, предварительно повреждено 14 зданий, в том числе семь многоэтажек, медицинское учреждение и заведение культуры.

Фото: Запорожская областная прокуратура

Фото: Запорожская областная прокуратура

Как сообщила в Сумской ОВА, Россия сбросила четыре управляемые авиационные бомбы на центр города Белополье. В результате авиаударов одна женщина погибла, три человека получили ранения. Один из раненых – в тяжелом состоянии.

Кроме этого, разрушения получили торговые точки, городской совет, уничтожены несколько транспортных средств.

Пресс-служба Офиса генерального прокурора уточнила, что удар по Белополью был нанесен в 15:30. По данным ведомства, оккупанты сбросили на город три авиабомбы.

В ОГП отметили, что по фактам обстрелов Запорожья и Белополья начаты досудебные расследования по уголовным производствам о нарушении законов и обычаев войны.

Фото: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА